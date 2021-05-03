ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarın yapılacak
ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarın yapılacak
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında ertelenen Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs'ta oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 28 maçta 21 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ise ligde çıktığı 29 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 18'ini kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fenerbahçe Beko 87-73 kazanmıştı. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 18 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Galatasaray'da da Brock Motum ve R.J. Hunter 15'er sayı kaydetmişti.
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