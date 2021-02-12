İngiltere'de ayın futbolcusu Manchester City'den seçildi
İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, ocak ayının futbolcusu seçildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, aday gösterilen 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İlkay, takım olarak güçlü bir konumda olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.
İlkay, ocak ayında attığı 5 golle Manchester City'nin ligin zirvesine yükselmesinde pay sahibi olmuştu.
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