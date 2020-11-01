Ironman 70.3 Turkey yarışlarının startı verildi
Güç, irade ve yarışmayı tamamlama odaklı organizasyon olan Ironman 70.3 Turkey'de ilk yarışma sabah erken saatlerde Kadriye Beachpark'ta yüzme ile başladı
Antalya'nın Belek turizm beldesinde düzenlenen Ironman 70.3 Turkey yarışları, pandemi kuralları çerçevesinde 72 ülkeden bin 250 sporcunun katılımıyla başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Triatlon Federasyonu, Ironman Global Yönetimi ile Red Bull'un katkılarıyla gerçekleştirilen yarışlarda yüzme, koşu ve bisiklet branşları bulunuyor.
Güç, irade ve yarışmayı tamamlama odaklı organizasyon olan Ironman 70.3 Turkey'de ilk yarışma sabah erken saatlerde Kadriye Beachpark'ta yüzme ile başladı. Yarış öncesi Ege Denizi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından yarışmanın startını Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci verdi. 1.9 kilometrelik yüzme parkurunu tamamlayan sporcular, daha sonrasında ise 90 kilometre bisiklet parkuruna geçti. Çok sayıda sporseverin de heyecanla takip ettiği etkinlik, son olarak 21 kilometre koşu parkurunun ardından The Land of Legends içinde tamamlanacak.
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