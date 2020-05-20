İşte 19 Mayıs Twitter zincirindeki Galatasaray krizinin perde arkası
Twitter’da Süper Lig’in 17 kulübünün katıldığı, sadece Galatasaray’ın olmadığı 19 Mayıs kutlamasıyla ilgili krizin perde arkası belli oldu
Twitter’da Süper Lig’in 17 kulübünün katıldığı, sadece Galatasaray’ın olmadığı 19 Mayıs kutlamasıyla ilgili krizin perde arkası belli oldu. Süper Lig’de yer alan 17 kulüp, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter’da ‘Gençlik Marşı’ zinciri oluşturmuş, ancak Galatasaray bu zincirde yer almamıştı.
İddiaya göre; 17 kulübün önerisine farklı bir teklifle gelen Galatasaray, bunun kabul edilmemesi üzerine mesaj zincirine katılmama kararı aldı.
Beşiktaş’ın başlattığı mesaj zincirinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe cephesi, ilk olarak Başakşehir’i aradıklarını açıklarken sarı kırmızılılarla herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.
Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Galatasaraylı bir yönetici ise yorum yapmak istemediğini belirtti.
Kaynak: Skor-Sözcü
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