İşte Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın ağır faturası

13 Ekim 2020 Salı, 08:47

2 şampiyonluk ve Avrupa'da başarının da içinde olduğu 4 yıllık Şenol Güneş dönemini bitiren Fikret Orman yönetimi ?2019-20? sezonunda yeni bir sayfa açtı. Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Orman yönetimi, diğer yandan da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki konsorsiyum ile 5 yıllık borç yapılandırma anlaşması yaptı.

Orman yönetimi, 2 yılı ana para ödemesiz 5 yıllık anlaşmaya imza atarken, 300 milyon liralık da bir kredi daha aldı bu sayede.

Söz konusu anlaşmanın koşullarını özellikle 4. ve 5. yıllarında yerine getirilmesi, kulübün gelir giderine bakıldığında, mümkün değildi.

Nitekim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aynı anlaşmaya imza atmamakta direndi ve TBB ile en az 10 yıllık anlaşma için masaya oturdu. İmzaların da yakında atılması bekleniyor.

Orman yönetimi, sürdürülmesi mümkün olmayan bir borç yapılandırma anlaşmasına imza attıktan sonra aldığı kredi dahil, daha disiplinli bir mali politika yürütmesi gerekiyordu.

Ancak Orman yönetimi, başta teknik direktör Avcı olmak üzere ?2019-20? yaz transfer döneminde kime imza attırdıysa en az 3 yıllık anlaşmalar yaptı. Avcıya 36 milyon lira karşılığında 3 yıllık imza attırılırken, Adem Ljajic'e 3, Victor Ruiz'e 3, N'Koudou ve Tyler Boyd'a ise 4'er yıllık sözleşmeler yapıldı.

PİYASA DEĞERİNİN ÜZERİNDE KONTRATLAR

Örneğin bir önceki sezon 1 milyon 250 bin Avro karşılığında kiralanan Ljajic'in sözleşmesinde 6.5 milyon avro'luk zorunlu alma opsiyonu vardı. Ve bu şart geçen sezon yerine getirildi. Ljajic için 6.5 milyon Avro ödenirken kendisine de 2 milyon 250 bin Avro'dan 3 yıllık sözleşme yapıldı.

Orman yönetimi satın alınan ve kiralanan 7 oyuncu için yaklaşık 17 milyon Avro bonservis bedeli ödedi. Ahmet Nur Çebi yönetimi bu oyunculara piyasa değerlerinin üzerinde bedeller ödendiğini savunuyor.

Bu oyunculara verilen kontratlardaki yıllık ücretler de hesaplandığında geçen yaz imza altına alınan 7 kontrat için taahhüt edilen toplam tutar yaklaşık 43 milyon 300 bin Avro'yu buluyor. Buna bir de Avcı'nın 36 milyon liralık tutarını ekleyin..Bugünkü kurdan hesaplandığında Fikret Orman, toplam 440 milyon liralık bir kontrat yapıp gitti.

Kaynak: Ajansspor