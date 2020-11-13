İşte Liverpool'da Virgil'in veliahtı!

13 Kasım 2020 Cuma, 12:29

Virgil Van Dijk’dan sonra Joe Gomez’i de sakatlık sebebiyle kaybeden Liverpool’da transfer için gündeme gelen son isim Burnley’nin stoperi James Tarkowski oldu.

Kadrosundaki isimlerin arka arkaya sakatlanmasından sonra Liverpool devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Stoper mevki için birçok ismin adı geçerken, Burnley’nin yeni sözleşme teklifini reddeden James Tarkowski’nin devre arasında Liverpool’a transfer olacağı iddia edildi. Telegraph’ta yer alan haberde anlaşmanın 45 milyon sterline tamamlanacağı belirtildi. Tarkowski Telegraph’a verdiği demeçte; ‘’ Burnley bana geçen sezonun başında yeni bir kontrat teklif etti ama istediğim şeye yakın değildi. Bu sezon yine konuştuk ama anlaşmaya yakın değiliz. Kazanacağım ücret elbette önemli ama şu anki önceliğim para değil. Artık daha üst düzeyde oynamak istiyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon kontratı bitecek oyunculardan olan David Alaba ile Liverpool’un da ilgilendiği ancak Alaba transferi konusunda Manchester City’nin bir adım önde olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ozan Kabak’ın da adı Liverpool ile anılmış fakat transfer gerçekleşmemişti.