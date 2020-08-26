İşte Messi'nin Barcelona'dan kopuş nedeni!
İspanyol basınına göre bardağı taşıran son damla Koeman'ın ona sarf ettiği sözler oldu ve Messi ayrılma kararı aldı!
Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından Messi tarihi bir karar vererek Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı. İspanyol basınına göre bardağı taşıran son damla Koeman'ın ona sarf ettiği sözler oldu...
Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılacağını resmen açıklaması futbol dünyasında deprem etkisi yarattı.
Barcelona yönetiminin icraatlarını uzun zamandır eksik ve yanlış bulan ve Bayern Münih karşısında alınan 8-2’lik hezimetle adeta yıkılan yıldız oyuncu için bardağı taşıran son damlanın yeni teknik direktör Koeman ile yaptığı görüşmede yaşandığı iddia edildi.
Diario Ole gazetesinin haberine göre Messi ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Ronald Koeman, Arjantinli oyuncunun hoşuna gitmeyen ifadeler kullandı: “Takımdaki ayrıcalıkların sona erdi, bundan sonra her şeyi takım için yapmalısın. Ben bu konuda esnek olmayacağım, takımı düşünmelisin.”
Bu sözlerin ardından Messi kesin olarak Barcelona’dan ayrılmaya karar verdi.
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