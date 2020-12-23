İşte Mesut Özil-Fenerbahçe görüşmesinin perde arkası

23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:36

Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını süsleyen Mesut Özil transferi için resmi adımlar atıldı. Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yla Koç'a yakın olan bir iş insanının Londra'da Mesut Özil'e yaptığı ziyaretteki görüşmenin gerçekleri ortaya çıkardı.

Ali Koç'un ilk talebi ocak ayı transfer dönemi için oldu. Ancak 32 yaşındaki yıldız futbolcu, ocakta transferinin zor olduğunu belirtip şartlar oluşursa sezon sonu Fenerbahçe formasını giyebileceğini iletti.

İKİ TARAF DA MEMNUN

Bu şekilde yapılan görüşmenin ardından en zor kısım olan maaş konusuna geçildi. Fenerbahçe cephesi, Arsenal'ın en çok para kazanan futbolcusu olan Mesut Özil'in talebini sordu. Özil, senelik 5 milyon Avro+imza parası istedi. Mesut'un bu talebi vergilerle birlikte 8 milyon Avro'yu bulacak olması nedeniyle Başkan Ali Koç, “O zaman haziranda görüşürüz” diyerek maaş pazarlıklarıyla birlikte görüşmeleri sezon sonuna bıraktı.

Taraflar haziranda bir görüşme daha yapıp transferi noktalamayı planlıyor.

Kaynak: Sözcü