İzlanda küme düştü!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden İzlanda, küme düşen ilk takım oldu.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden İzlanda, küme düşen ilk takım oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nin yeni dönem formatında ilk küme düşen ekip belli oldu. A Ligi Grup 2'de yer alan İzlanda, çıktığı 4 karşılaşmayı kaybetti ve B Ligi'ne düştü.
Belçika, Danimarka ve İngiltere ile aynı grupta bulunan İzlanda, İngiltere'ye 1-0, Belçika'ya 5-1 ve 2-1 ve Danimarka'ya 3-1 mağlup oldu. Kuzey Avrupa ekibi, 0 puan ile grubunun son sırasında yer alıyor. Grup lideri Belçika'nın 9, Danimarka ve İngiltere'nin 7'şer puanı bulunuyor. Grup maçlarının bitmesine 2 maç kala 3. sıradaki İngiltere ile puan farkı 7 olan İzlanda, B Ligi'ne düşmeyi garantileyen ilk ülke olduk.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde birinci grubunda Bosna Hersek 2 puan, üçüncü grupta İsveç 0 puan, dördüncü grupta İsviçre 2 puan ile B Ligi'ne düşme ihtimali olan takımlar.
A Ligi takımlarında grup lideri olan ülkeler, 2021 yılında yapılacak finallere katılma hakkı kazanacak. Grubunu 4. bitiren ülkeler ise bir alt kümeye düşecek.
B, C ve D Ligi'nde yer alan takımlar, üst lige çıkma mücadelesi verirken, sadece A Ligi'nde yer alan ülke takımları finallere katılmak için çabalayacak.
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