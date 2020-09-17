İzmir'den İngiltere Premier Ligi'ne!

17 Eylül 2020 Perşembe, 12:08

Altyapı ve tesisleşme yatırımlarıyla Türk futbolunun son yıllardaki yetiştirici kulübü olan TFF 1'inci Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'da yetişen milli yıldızlar Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in yolları 4 sene sonra Avrupa devinde kesişti.

A Milli Takım'da da forma giyen Çağlar ve Cengiz'in yıllar sonra aynı takımda İngiltere Premier Ligi'nde buluşması, İzmir temsilcisinin gurur kaynağı oldu. Brilekte yetişip omuz omuza forma giydikleri Altınordu'dan 2016 yılında ayrılan iki futbolcu, farklı kulüplerde görev aldıktan 4 yıl sonra Leicester City kulübünün çatısı altında yeniden bir araya geldi. Daha önce Çağlar'ı alan İngiliz ekibi, Roma ile yapılan pazarlıklar sonrası Cengiz'i 3 milyon Avro kiralama, 27 milyon Avro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

Böylece çocukluktan beri sıkı dost olan, halen yaz tatillerini beraber yapan iki genç oyuncunun TFF 1'inci Lig'de ayrılan yolları İngiltere Premier Ligi'nde yeniden aynı takımda kesişti. Daha önce yaptığı açıklamalarda Çağlar'ın Premier Lig'de oynamasıyla en büyük hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Cengiz'in de aynı lige transfer olmasıyla çifte mutluluk yaşadı. İki genç oyuncunun İngiltere'de buluşması Türk futbolseverlerin de göğsünü kabarttı. Altınordu'dan ayrıldıktan sonra 2 sezon Bundesliga'da Freiburg kulübünde görev alan Çağlar, son 2 sezonda Leicester City için top koşturdu. Yuvadan uçtuktan sonra 1 sezon Süper Lig'de Medipol Başakşehir için ter döken Cengiz ise son 3 yılda İtalya'da Roma formasını giydi.

KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Altınordu, Cengiz'in Leicester City'e transferinden yüzde 5 yetiştirme bedeli daha alacak. İzmir temsilcisi bu yıl 3 milyon Avro'luk kiralama bedelinden 150 bin Avro kasasına koyacak. Altınordu, gelecek sezon ise 27 milyon Avro'luk transferden 1 milyon 350 bin Euro kazanacak. Başkan Seyit Mehmet Özkan, önce Freiburg'a sattıkları, ardından Leicester'a giden Çağlar'dan 6.5 milyon Euro, Başakşehir'e satılıp oradan Roma'ya transfer olan Cengiz'den 4.5 milyon olmak üzere iki futbolcunun satışından 11 milyon Avro bonservis bedeli elde ettiklerini açıklamıştı. Altınordu, 4 yıl önce iki futbolcuyu satarken, sonraki transferlerinden pay alma hakkını sözleşmelerine ekletmişti.