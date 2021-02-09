Joe Biden Tokyo 2020 için bilimden yana

09 Şubat 2021 Salı, 13:01

Joe Biden, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesini istiyor. Salgın, organizasyonun geleceğini tehdit etmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı süreci takip ettiği, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile görüştüğünü söyledi.

"Başbakan, Olimpiyat Oyunlarının düzenlenebilmesi için çok emek harcıyor. Ancak bu, bilimin ışığında verilebilecek bir karar. Ben de yapılmasını istiyorum. Orada olabilmek için 4 yıl boyunca çalışan çocukları düşünün. Birden bire bu şansı kaybetmelerini istemeyiz. O sporcular için üzülüyorum."

Amerika Birleşik Devletleri, oyunlara en çok sporcuyla katılacak ülke konumunda. Salgın nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen Olimpiyat Oyunları, bu yıla ertelenmişti.

Yılı değişse de adı değişmeyen Tokyo 2020'nin, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.