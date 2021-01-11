Juventus'un İsveçli futbolcusundan İbrahimovic'e çağrı
Juventus'un 20 yaşındaki futbolcusu Dejan Kulusevski, vatandaşı Zlatan Ibrahimovic'in EURO 2020'de İsveç Milli Takımı'na dönmesini istiyor.
Juventus'un genç yıldızı Dejan Kulusevski, EURO 2020'de İsveç Milli Takımı'yla birlikte olması için Zlatan Ibrahimovic'e seslendi.
Sky Sport Italia'ya konuşan Kulusevski, bu sezon Serie A'da 10 gol, 1 asist kaydeden 39 yaşındaki yıldız için, "Birbirimizle konuşuyoruz. Zlatan benim için bir idol. Kimse onun yaptıklarını yapamıyor. Hakkımda bir şeyler söylediği zaman ertesi gün daha sıkı çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Ibrahimovic'i yeniden milli forma ile görmek istediğini söyleyen Kulusevski, "Umarım EURO 2020'de İsveç Milli Takımı'na geri döner. Tüm İsveç ve benim için harika olur. Hadi Ibra!" şeklinde konuştu.
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