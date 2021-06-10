Kahin gazeteci, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdu
Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Nicolo Schira, "“Fenerbahçe, Everton ve Sporting Lizbon’u çalıştıran Marco Silva için bilgi istedi" açıklamasını yaptı.
Avrupa transfer piyasasının nabzını tutan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe’nin Premier Lig’de çalışmış Portekizli bir teknik adamla ilgilendiğini duyurdu.
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı konusu gündemdeki yerini korurken çarpıcı bir iddia geldi. Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Nicolo Schira, Marek Hamsik’in Trabzonspor’a transferini duyuran ilk isim olmuştu.
Schira, “Fenerbahçe, Everton ve Sporting Lizbon’u çalıştıran Marco Silva için bilgi istedi. Marco Silva, Fenerbahçe'yi çalıştırmakla ilgileniyor. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı” bilgilerini verdi.
Kaynak: Ajansspor
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