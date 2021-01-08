Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Kanada uyruklu 7 yaşındaki halterci Rory van Ulft başarısıyla profesyonel haltercilere taş çıkarttı.

DHA
08 Ocak 2021 Cuma, 22:09
Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu
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