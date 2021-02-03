Karagümrük, Gaziantep'i 2.yarıda geçti!

03 Şubat 2021 Çarşamba, 17:58

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci (Dk.87 Vato Arveladze), Bigli, Ndao (Dk.78 Emre Çolak), Borini (Dk.87 Salibur), Lucas Castro (Dk.58 Jimmy Durmaz), Kemal Ademi (Dk.77 Sobiech)

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Alin Tosca, Jefferson Nogueira (Dk.65 Andre Riberio), Osama Rashid (Dk.84 Andre Sousa), Oğuz Ceylan (Dk. 72 Bilal Başaçıkoğlu), Güray Vural (Dk.84 Sousa Morais), Mirallas, Alexandru Maxim, Nouha Dicko (Dk.46 Kenan Özer)

GOLLER: Dk.58 Ndao, Dk.64 Borini (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Biglia, Bertolacci (Fatih Karagümrük) - Mirallas, Djilobodji (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

8'inci dakikada Dicko'nun sağ kanattan ortasında kaleci Aykut topu oyun alanına çeldi. Savunmanın müdahalesi ile meşin yuvarlak uzaklaştırıldı.

15'inci dakikada Ndao'nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top yandan auta gitti.

29'uncu dakikada Balkovec'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ademi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

35'inci dakikada Borini'nin uzakta vuruşunda kaleci Günay topa iki hamlede sahip oldu.

36'ncı dakikada Güray'ın pasında topla buluşan Oğuz'un ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta gitti.

47'nci dakikada Balkovec'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemal Ademi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

58'inci dakikada Fatih Karagümrük mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec'in içeri girdikten sonra vuruşunda top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Ndao'nun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

64'üncü dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Koray'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

83'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın rakiplerini geçerek vuruşunda kaleci Aykut'ta kaldı.

90+1'inci dakikada Arvelazde'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jimmy Durmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Günay sahip oldu.

Karşılaşma 2-0 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.