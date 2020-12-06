Karagümrük Rizespor'a şans tanımadı

06 Aralık 2020 Pazar, 15:34

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Jimmy Durmaz (Dk. 86 Arveladze, Ndiaye (Dk. 62 Salibur) (Dk. 76 Chahechouhe), Sobiech (Dk. 46 Mevlüt)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (Dk. 46 Tarık), Morozyuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah (Dk. 73 Yasin), Onur (Dk. 46 Michalak), Andrade (Dk. 62 Samudio), Baiano (Dk. 41 Tunay), Remy

SARI KARTLAR: Sobiech, Mevlüt, Arveladze, Alparslan (Fatih Karagümrük) - Donsah (Çaykur Rizespor)

GOLLER: Dk. 15 ve 25 Ndao (Fatih Karagümrük) - Dk. 20 Meriah (Çaykur Rizespor)

Süper Lig’in 11’inci haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maçta Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

15’inci dakikada Jimmy Durmaz’ın sol kanattan ortasında arka alanda boş durumda topa gelişini vuran Ndao, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

20’nci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Melnjak’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde arka alanda Meriah’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

25’inci dakikada Fatih Karagümrük tekrar öne geçti. Sobiech ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ndao’nun şutu uzak köşeden ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

51’inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ndao’nun gelişine vuruşunda kaleci topu kale direği dibinden kornere çeldi.

70’inci dakikada Salibur, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.