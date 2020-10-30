Karagümrük'ten gol şov
Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a fark attı: 5-1.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Esat Sancaktar, Özgür Ertem
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao (Dk.84 Mevlüt), Biglia (Dk.90 Koray), Sabo, Ndiaye (Dk.79 Zeki), Aatıf Chahechouhe (Dk.79 Darri), Sobiech (Dk.84 Ramazan)
BB. ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk Ahmet Kılıç, Mina (DK.33 Hasan Hatipoğlu), Teikeu, Schwechlen, Emrah Başsan, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk.46 Mayega), Ricardo Gomes
GOLLER: Dk.11 ve 45+4 Ndiaye, Dk.28 Biglia, Dk.71 Ndao, Dk.90+1 Sabo (Fatih Karagümrük) - Dk.90 Gomes (BB. Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Balkovec (Fatih Karagümrük) - Mina (BB Erzurumspor)
Süper Lig’in 7’nci haftasında Fatih Karagümrük, BB. Erzurumspor’u 5-1 mağlup etti.
2’nci dakikada ceza sahası dışında rakiplerini geçen Ndiaye’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
11’inci dakikada Ndao’nun pasıyla ceza sahası içi sağında topla buluşan Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
25’inci dakika gelişen atakta ceza alanı içinde Sobiech, Mina’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.
28’inci dakikada topun başına geçen Biglia’nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
38’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim’in vuruşunda kaleci Viviano, topu oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Gomis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus, VAR incelesi sonrasında elle oynama olduğuna hükmetti ve Erzurumspor’un golü geçersiz sayıldı.
45+4’üncü dakikada Biglia’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
59’uncu dakikada Schwechlen’in soldan ortasında kale önünde Mayega’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
71’inci dakikada Sabo’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndao’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.
74’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Ahmet’in sağ çaprazdan sert şutu kaleci Viviano’da kaldı.
78’inci dakikada sağ kanattan Ndao’nun pasında kale önünde Aatıf’ın kafa vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi.
90’ıncı dakikada Schwechlen’in pasında topla buluşan Gomes’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.
90+1’inci dakikada Darri’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sabo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-1.
Karşılaşma 5-1 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.
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