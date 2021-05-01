Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında Meltem Hocaoğlu finale yükseldi

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:02

Karate 1 Premier Lig'de Lizbon etabının ikinci gününde kadınlar kumite +68 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu (İBBSK) Meltem Hocaoğlu Akyol da finale yükseldi. Pazar günü (bugün) yapılacak finallerde milli sporcular üç dalda altın, sekiz dalda bronz madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde erkek kata milli takımı ve Enes Özdemir'den sonra Meltem Hocaoğlu Akyol da finale çıktı.

87 ülkeden 740 sporcunun katıldığı organizasyonda +68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Meltem, ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ukraynalı Anastasia Stepashko'yu 2-1, son 16 turunda ise Bosna Hersekli Stefani Kresic'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Kolombiyalı rakibi Shanee Torres'i 2-0 mağlup eden tecrübeli karateci, yarı finalde de İspanyol Laura Gonzalez Palacio'yu 2-1 ile geçerek altın madalya için finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Finale çıkarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma yolunda büyük avantaj yakalayan milli sporcu Meltem, İspanyol Torres Garcia ile şampiyonluk için karşılaşacak.

Milli sporcular 3 dalda final ve 8 dalda bronz madalya maçı yapacak.