Kasımpaşa Şenol Can ile yeni sözleşme imzaladı
Kasımpaşa teknik direktörü Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.
Süper Lig'i 46 puanla 14'üncü sırada tamamlayan İstanbul temsilcisi, Mart ayında takımı Şenol Can'a emanet etmişti.
Kasımpaşa sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.— KASIMPAŞA (@kasimpasa) May 24, 2021
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş. pic.twitter.com/truzDsHfa9
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