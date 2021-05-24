Kasımpaşa Şenol Can ile yeni sözleşme imzaladı

Kasımpaşa teknik direktörü Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:08
Kasımpaşa Şenol Can ile yeni sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

Süper Lig'i 46 puanla 14'üncü sırada tamamlayan İstanbul temsilcisi, Mart ayında takımı Şenol Can'a emanet etmişti.

Kasımpaşa sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Şenol Can ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.



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