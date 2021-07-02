Kasımpaşa, sol bek Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunus 1.Lig takımlarından Es Sahel'den Mortadha Ben Ouanes'i transfer etti.
Kasımpaşa, Tunus 1. Lig ekiplerinden Es Sahel takımının 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı.
Mortadha Ben Ouanes, sağlık kontrollerinin ardından Sportif Direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 2, 2021
Tunus 1. lig ekiplerinden Es Sahel takımının 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, Kasımpaşamızda!
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