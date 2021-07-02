Kasımpaşa, sol bek Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı

02 Temmuz 2021 Cuma, 13:21

Kasımpaşa, Tunus 1. Lig ekiplerinden Es Sahel takımının 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı.

Mortadha Ben Ouanes, sağlık kontrollerinin ardından Sportif Direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.