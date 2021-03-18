Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Gerede'de başladı
Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Bolu Gerede’de başladı.
Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan FIS Kayaklı Koşu Balkan Kupası finalleri Bolu Gerede’de başladı.
Turnuvaya, Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Estonya, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Romanya’dan 24 kadın, 39 erkek olmak üzere toplam 63 sporcu katıldı. Finallerin ilk gününde 5 km klasik kadınlarda Estonyalı ikiz kardeşler Kaidy Kaasiku altın, Keidy Kaasiku gümüş, yine Estonyalı Hama Brita Kaasık ise bronz madalya kazandı.
Erkekler 10 km klasik yarışında ise Romanya’dan Constantin Pepene altın, Estonya’dan Martin Himma gümüş, Romanya’dan Mihai Raul Popa bronz madalyanın sahibi oldu.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'kar' uyarısı
- Bülent Uygun'dan tepki çeken Atatürk açıklaması
- AKP'liler Gergerlioğlu'nu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı
- HDP'nin kapatılması için dava açıldı
- AKP içinde Ayasofya kavgası
- Bahçeli'den parlamenter sistem açıklaması
- AKP'den, Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
- Zindaşti’yi tahliye eden hâkime rüşvet davası
- Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'ye kapatma davası' yorumu
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı