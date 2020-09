Kayaklı koşu sporcuları, trafiğe kapalı caddede antrenman yapıyor

16 Eylül 2020 Çarşamba, 08:26

Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren kayaklı koşu takımı, pist olmadığı için 5 Şubat Şehir Stadyumu’nun yanındaki trafiğe kapalı caddede yeniden antrenmanlara başladı. Takımın Antrenörü Muhammet Mustafa İlçin, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 50 kişilik takımla çalıştıklarını söyledi. İlçin ve sporcular, daha verimli çalışmak için 2,5 kilometrelik tesis projesinin tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında antrenman yapamayan kayaklı koşucular, çareyi gruplar halinde günün belirli saatlerinde trafiğe kapalı olan yollarda ve 5 Şubat Şehir Stadyumu'nun yanında bulunan asfalt zeminde çalışmakta buldu. 2014 yılından bu yana Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Takımlar kayaklı koşu antrenörlüğü yapan Muhammet Mustafa İlçin, "Niğde'de kayak branşında kayaklı koşu ağırlıklı olmak üzere Biatlon ve Alp Disiplini branşları da yapılmaktadır. Kayaklı koşuda imkanları az da olsa diğer alanlarla giderebiliyoruz. Niğde'de şu an yapım aşamasında olan Ketençimen Kayak Merkezi Tesis Projesi sona erdiğinde çalışmalarımız çok daha sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Kış aylarında Ketençimen'de kar antrenmanlarımızı zor da olsa yapmaya çalışıyoruz. Yazın ise bu açığı tekerlekli kayak antrenmanlarıyla açıklarımızı kapatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Tekerlekli kayak pistinin olmaması nedeniyle, trafiğe kapalı yollarda ve bulabildikleri boş alanlarda antrenman yapmaya çalıştıklarını kaydeden İlçin, şöyle konuştu:

"Halihazırda bir pistimiz olmadığı için olabildiğince trafiğe kapalı yollarda ve şu an bulunduğumuz yerde antrenman yapmaya çalışıyoruz. Yine Ketençimen de 2,5 kilometre uzunluğunda bir asfalt pist yapımı söz konusu. Pistimizin ve antrenman alanlarımızın kısıtlı olmasına rağmen milli takımlarda yer almış ve milli takım seviyesinde olan sporcularımız da mevcut. Bunlar zor imkanlarla elde edilen başarılar. Sosyal mesafemizi koruyarak spor yapıyoruz. Yaklaşık 50 sporcumuz var. Tamamını antrenmana almıyoruz. Belirli gruplar halinde sporcularımızla antrenman yapıyoruz. Covid-19 bizi ve ülkemizi çok etkiledi. Kayaklı koşu özellikle güce ve kondisyona dayalı bir branş olduğundan, süreklilik istiyor. Sporcu bir hafta çalışmadığında, toparlanma süreci zor oluyor. İnşallah bir an önce bu virüsten kurtulur ve antrenmanlarımızı daha verimli yaparız" diye konuştu.