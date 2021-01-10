Kayserispor, Dan Petrescu'yu resmen açıkladı
Süper Lig'de teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ligin 16'ncı haftasında Beşiktaş'a 2-0'lık sonuçla mağlup olunca Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, Rumen teknik adam Dan Petrescu ile prensipte anlaşmıştı. Bugün öğleden sonra Kayseri'ye gelen 53 yaşındaki Rumen çalıştırıcı ile 1.5+1 yıllık anlaşma imzalandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz" paylaşımında bulunmuştu. Petrescu'nun yardımcıları Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçını locadan takip etmişti.
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