Kayserispor’da sakatlık şoku
Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique sakatlandı.
Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique sakatlandı.
Süper Lig’in 9.haftasında deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique sakatlandı. Hatayspor maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Pedro Henrique, antrenmanda sakatlandı. Sol üst bacak bölgesi kas zorlanması oluşan Pedro Henrique’nin tedavisine başlandı
Galatasaray ve Karagümrük ile oynanacak Süper Lig maçlarında görev alamayacak olan Brezilyalı futbolcu, "Maalesef yine sakatlandım. Yaklaşık 10 gün antrenmanlardan uzak kalacağım. Ama sakatlığım o kadar korkutucu değil. Daha güçlü döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Hatayspor maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü hala üzgün olduğunun altını çizen Pedro Henrique, "Kırmızı karttan ötürü çok üzgünüm. Takımı, başkanımızı ve taraftarları sezon başında üzdüğüm için ama iyi günler göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendimi hem takımıma hem taraftara affettireceğim" açıklaması yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- MasterChef’in köstebeği bulundu
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Çakıcı'nın Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerini hatırlattı
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
Video Haberler
- Demirtaş'tan 4 sene sonra ilk ses
- İmamoğlu'nun AKP’li Tuncer'e verdiği yanıt şoke etti
- Ölümden saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
- Karamollaoğlu'ndan Anayasa çalışması iddialarına yanıt
- KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul’da
- İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı
- CHP'li Özel, Çakıcı hakkındaki ayrıntıya dikkat çekti
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- MasterChef’in köstebeği bulundu
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Çakıcı'nın Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerini hatırlattı
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri