Kenan Nuhut CHP'de sporun başına geçti
CHP Genel Başkanı Başdanışmanlığı görevini sürdüren Kenan Nuhut, CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine atandı.
CHP Genel Başkanı Başdanışmanlığı görevini sürdüren Kenan Nuhut, CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine atandı.
Sporun birçok kademesinde çalışan, zun süre Halter Federasyonu Başkanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdür yardımcılığı görevlerini sürdüren Kenan Nuhut, bürokrasiye veda ettikten sonra CHP'de siyasete başlamış ve milletvekili adayı gösterilmişti. Kenan Nuhut, 2016'da Yasemin Cankurtaran Öney'in kurucu başkanı olduğu CHP Spor Kurulu'nda yer alıyordu. CHP'de geçen dönem Spor Kurulu'nu Ankara milletvekili Yıldırım Kaya temsil etmişti.
Kenan Nuhut aynı zamanda TMOK üyesi.
Video Haberler
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga