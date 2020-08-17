Kenan Nuhut CHP'de sporun başına geçti

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:04

CHP Genel Başkanı Başdanışmanlığı görevini sürdüren Kenan Nuhut, CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine atandı.



Sporun birçok kademesinde çalışan, zun süre Halter Federasyonu Başkanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdür yardımcılığı görevlerini sürdüren Kenan Nuhut, bürokrasiye veda ettikten sonra CHP'de siyasete başlamış ve milletvekili adayı gösterilmişti. Kenan Nuhut, 2016'da Yasemin Cankurtaran Öney'in kurucu başkanı olduğu CHP Spor Kurulu'nda yer alıyordu. CHP'de geçen dönem Spor Kurulu'nu Ankara milletvekili Yıldırım Kaya temsil etmişti.

Kenan Nuhut aynı zamanda TMOK üyesi.



