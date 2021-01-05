Kevin Durant'a 4 maçlık 'temas' yasağı!
Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiği için Kevin Durant, Brooklyn Nets’in oynayacağı 4 maçta forma giyemeyecek.
Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiği için Kevin Durant, Brooklyn Nets’in oynayacağı 4 maçta forma giyemeyecek.
ESPN’de yer alan haberde, Kevin Durant’in temaslı olmasından kaynaklı olarak karantinaya alındığı belirtildi. Durant’a yapılan son 3 testin negatif çıkmasına rağmen oyuncunun tedbir amaçlı olarak izolasyona girdiği ifade edildi. Durant’in her gün koronavirüs testine gireceği ve tüm sonuçları negatif alması halinde en erken 12 Ocak’taki Denver maçı ile sahalara dönebileceği belirtildi. Yıldız oyuncu Brooklyn Nets’in bugün oynayacağı Utah maçıyla başlayarak sırasıyla Philadelphia, Memphis ve Oklahoma City maçlarını kaçıracak. Durant ile beraber ailesinin ve yakın olduğu kişilerin de 12 Ocak’a kadar her gün teste gireceği kaydedildi.
Aşil tendonundan sakatlık yaşayıp uzun bir süre sahalardan uzak kalan Kevin Durant, bu sezon tekrar forma giymeye başlamış ve 28.2 sayı, 7 ribaunt ve 4.8 asistlik ortalama tutturarak sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.
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