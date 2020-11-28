Kızılcabölükspor - Alemdağspor: 2-4

28 Kasım 2020 Cumartesi, 15:01

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Ahmet Ulu (xx), Hakan Erkan (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan (x) - Hüseyin (x) (Dk. 60 Hayrettin x), Kadir (x), Emre (xx), Erdem (x) (Dk. 33 Furkan x), Ümit (x) (Dk. 46 Atalay xx), Alpay (xx), Abdullah (x) (Dk. 61 Can x), Gökberk (x) (Dk. 60 Mustafa x), Ozan (xx), Kıvanç (x)

1877 ALEMDAĞSPOR: Muzaffer (xxx) - Cenkay (xx) (Dk. 80 Sayim x), Metehan (xxx), Ertuğrul (xx), Caner (xxx), Çağlar (xxx), Fırat (xxxx) (Dk. 82 Anıl x), Emre (xx), Yusuf (xx), Serhat (xxx) (Dk. 69 Emirhan x), Oğuzhan (xxx)

GOLLER: Dk. 23 ve Dk. 32 Fırat, Dk. 27 Ertuğrul, Dk. 85 Çağlar (1877 Alemdağspor) - Dk. 62 Atalay, Dk. 70 Ozan (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Cenkay, Oğuzhan, Yusuf (1877 Alemdağspor) - Asil Kaan, Alpay (Kızılcabölükspor)



MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor evinde önemli rakiplerinden 1877 Alemdağspor'a 4-2 yenilerek düşme hattına geriledi. Konuk takım maçın 23'üncü dakikasında Fırat'la perdeyi açarken, 27'de Ertuğrul skoru 2-0'a getirdi. Fırat 32'nci dakikada takımının 3'üncü kendisinin 2'nci golüne imza attı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Kızılcabölükspor 62'de Atalay ile farkı 1'e indirirken, 70'inci dakikada Ozan'ın golüyle umutlandı: 3-2. Ancak Alemdağspor 85'te Çağlar'ın golüyle rahatladı ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 9 puanda kaldı. Alemdağspor ise 12 puana yükseldi.





