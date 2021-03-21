Konyaspor evinde 1 attı 3 aldı
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 4 hafta sonra kazandı.
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Alanyaspor kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 13. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, gelen ortaya iyi yükselen Cikalleshi ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 36 yaparken 4 hafta sonra 3 puan aldı. Alanyaspor ise 49 puanda kalarak 3 hafta sonra mağlup oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
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