Konyaspor'da 2 oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Konyaspor'da kaleci İbrahim Sehic ile orta saha oyuncusu Levan Shengelia, milli maçlar için gittiği ülkelerinde koronavirüse yakalandı.
Konyaspor'da kaleci İbrahim Sehic ile orta saha oyuncusu Levan Shengelia, milli maçlar için gittiği ülkelerinde koronavirüse yakalandı. 2 futbolcunun tedavilerinin ülkelerinde devam ettiği öğrenilirken daha önce koronavirüse yakalanan Ömer Ali Şahiner ile Ahmet Çalık'ın iyileştiği, ancak bu hafta Kasımpaşa maçında forma giyip, giyemeyeceklerinin netlik kazanmadığı belirtildi. Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, talihsizlikleri devam ediyor. Koronavirüse yakalanan oyunculardan Ömer Ali Şahiner ile Ahmet Çalık iyileşirken, bu kez de milli takım maçları için ülkelerine giden kaleci Sehic ve sağ kanat oyuncusu Shengelia'nın koronavirüse yakalanması şokunu yaşıyor. İki oyuncunun tedavilerinin ülkelerinde devam ettiği belirtilirken, Ömer Ali Şahiner ve Ahmet Çalık'ın da bu hafta forma giyip, giyemeyeceğinin netlik kazanmadığı öğrenildi.
Öte yandan sakat oyuncularla da mücadele eden yeşil beyazlı ekipte Eduok, Anicic ve Volkan'ın sakatlıkları sürüyor.
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