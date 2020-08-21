Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

21 Ağustos 2020 Cuma, 10:31

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmana, takımdan ayrı çalışan ve tedavisine devam edilen Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve toplu oyunla sürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.





