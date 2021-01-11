Korona gölgesinde NBA'e devam!

11 Ocak 2021 Pazartesi, 10:05

Kawhi Leonard ve Paul George’un toplam 63 sayı attığı maçta Los Angeles Clippers Chicago Bulls’u 130-127 mağlup ederek bu sezonki altıncı galibiyetini aldı.

NBA’de bu sabaha karşı oynanan maçlarla normal sezon devam etti. Clippers’ın sahasında Chicago Bulls’u konuk ettiği maçta Kawhi Leonard ve Paul George’a ek olarak 21 sayı kaydeden Lou Williams galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezonki altıncı mağlubiyetini alan Bulls’da ise Zach Lavine’nin 45 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Bulls’da ayrıca Garrett Temple 18, Patrick Williams 17 sayı kaydetti.

BOSTON MAÇI ERTELENDİ

Dün oynanması gereken Boston Celtics – Miami Heat maçı yeterli oyuncu olmaması sebebiyle ertelendi. Önceki gün Boston Celtics’te yedi oyuncunun koronavirüs protokolleri kapsamında karantinada olduğu açıklanmıştı. Bu isimlere ek olarak iki oyuncunun da sakatlıkları sebebiyle sahada olamayacağının açıklanmasının ardından dünkü Miami Heat maçının ertelenmesi gündeme gelse de Celtics oynatacak sekiz oyuncuya ulaştığı için maç ertelenmedi. Aynı şekilde Miami Heat’de de koronavirüs protokolleri sebebiyle birçok oyuncunun oynayamayacağı açıklanmış ancak Miami Heat de sekiz oyuncuya ulaştığı için maçın oynanmasına karar verildi. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Miami Heat, Avery Bradley’nin oynayamayacağını açıklamasının ardından uygun oyuncu sayısı yediye düştü ve maçın ertelendiği açıklandı.

NBA’de alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

New York Knicks: 89 – Denver Nuggets: 114

Brooklyn Nets: 116 – Oklahoma City: 129

Houston Rockets: 102 – Los Angeles Lakers: 120

Minesota Timberwolves: 96 – San Antonio: 88

Golden State Warriors: 106 – Toronto Raptors: 105

