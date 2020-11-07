Koronavirüs milli maçı vurdu! Hentbol maçı iptal!

07 Kasım 2020 Cumartesi, 13:35

Türkiye-Slovenya maçına koronavirüs engeli.

2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5. Grup 2. maçında yarın Slovenya ile Eskişehir'de karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı kampta rakibini beklerken; Slovenya'da 4 kişide covid çıkması maçın oynanmasına engel oldu. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) bu konuda bilgilendirilince maçın ertelenmesi kararı verildi. Uçuşları iptal edilen ve Eskişehir'e maça gelemeyecek olan Slovenya takımının tamamının izole edildiği belirtildi.

