Koronavirüs unutuldu, tribünde 40 kişi var!
Bledisoe Kupası’nda Yeni Zelanda’nın Avustralya’yı 27-8 mağlup ettiği maçta 46.049 kişi maçı tribünden takip etme şansına sahip oldu.
Bledisoe
Kupası’nda Yeni Zelanda’nın Avustralya’yı 27-8 mağlup
ettiği maçta 46.049 kişi maçı tribünden takip etme şansına
sahip oldu.
Avustralya ve Yeni Zelanda’nın Rugby takımları arasında 1930’dan bu yana oynanan Bledisoe Kupası’nın 2.maçında Yeni Zelenda’nın ev sahipliğini yaptığı Eden Park’ta uzun bir süre sonra ilk kez seyircili maç oynandı. Yeni Zelanda hükümetinin bu ayın başlarında Covid-19 kurallarını önemli ölçüde kaldırmasından sonra taraftarların da tribünlere dönme hakkı tanındı. Geçtiğimiz hafta Avustralya’da oynanan ilk maçta da seyirciler tribünde yerlerini alabilmişti. Pazar günü 16-16 eşitlikle sonuçlanan ilk maçın ardından dün oynanan maçta Yeni Zelanda rakibini 27-8 mağlup etti. Maçı değerlendiren Avustralya Kaptanı Michael Hooper, ‘’ Bizden daha iyiydiler. Her alanda üstündüler ve hatalarımızdan iyi faydalandılar. ‘’ dedi. Maça dair açıklamalarda bulunan Avustralya Koçu Dave Rennie Guardian’da yer alan demecinde; ‘’ Çok fazla fırsatı harcadık. Yeni Zelenda’ya karşı bu kadar çok basit hata yapamazsınız. Bu hataları değerlendirebilecek çok fazla oyuncuları var. Ancak daha çok çalışacağız ve bir sonraki maçta daha iyi olan taraf biz olacağız. ‘’ ifadelerini kullandı. Yeni Zelenda ve Avustralya arasında oynanan Bledisloe Kupası’nın üçüncü maçı 31 Ekim’de Sidney’de, 4.maç ise 7 Kasım’da Melbourne’de oynanacak.
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