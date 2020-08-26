Kulüpler Bakan Albayrak'ın kapısını çaldı; gündem mali konular!
Borç batağı içinde kalan ve harcama limiti nedeniyle zor günler yaşayan kulüpler Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Borç batağı içinde kalan ve harcama limiti nedeniyle zor günler yaşayan kulüpler Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
6-7 kulüp başkan ve yöneticisinin bulunduğu ziyarette gündem vergi meselesi ile Bankalar Birliği ile imzalanan yeniden yapılandırmanın iyileştirilmesiydi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor temsilcilerinin de bulunduğu görüşmede, başkan ve yöneticiler, 5 yıllık yeniden yapılandırma anlaşmasının 10 yıla çıkarılıp 4. ve 5. yıllardaki ağır ödemelerin zamana yayılmasını talep ettiği öğrenildi.
Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da kulüplere mali disiplin önerisinde bulunduğu sızan bilgiler arasında. Albayrak'ın Bankalar Birliği anlaşması konusunda kulüplere ne dediği ise öğrenilemedi.
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