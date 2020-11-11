Kulüpler Birliği'nde gündem seyirci ve yayın parası!
Kulüpler Birliği toplantısında Yayıncı kuruluş ile yaşanan yaşanan maddi sorunlar, seyirci alımı ve kulüpler yasası maddeleri konuşuldu.
Kulüpler Birliği toplantısı İstanbul’da başladı. Yayıncı kuruluş ile yaşanan yaşanan maddi sorunlar, seyirci alımı ve kulüpler yasası maddelerinin konuşulduğu toplantıya, TFF yetkililerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katılıyor.
Süper Lig ekiplerinin başkanlarının katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı 13.30’da İstanbul’da başladı. Kulüpler Birliği Vakfı ve aynı zamanda Göztepe Kulübü’nün de başkanlığını yapan Mehmet Sepil, koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle toplantıya online katıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bizzat katılım gösterdiği toplantıya bazı kulüp başkanları da pandemi nedeniyle online katıldı.
Toplantının gündem maddeleri ise bir hayli fazla. Pandemi nedeniyle maddi sıkıntı çeken kulüpler, geçtiğimiz haftalarda hayata geçen localara taraftar alımı sonrası bugün toplantıda önümüzdeki haftalara kısıtlı seyirci alımını da görüşecek. Yayıncı kuruluş ile yaşanan maddi sorunların da masaya yatırılacağı toplantıda, kulüpler yasası hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.
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