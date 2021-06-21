21 Haziran 2021 Pazartesi, 05:37

Yeni Zelandalı halterci Laurel Hubbard, Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak ilk trans sporcu olacak.

Yeni Zelanda Olimpiyat Komitesi, oyunlarda yarışacak Kadın Halter Milli Takımı'nda Hubbard'ın da olacağını açıkladı.

43 yaşındaki Hubbard, kadınlar 87 kg'da Yeni Zelanda'yı temsil edecek.

Hubbard, "Birçok Yeni Zelandalı bana çok iyi davrandı ve destek verdi. Bu nedenle kendilerine minnettarım" dedi.

Yeni Zelandalı halterci, kategorisinde halen dünya klasmanında 17. sırada.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) daha önce testosteron seviyelerinin gerekli görülen eşiğin altında kalması sonrası Hubbard'ın kadınlar kategorisinde yarışmasına onay vermişti.

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2013'te cinsiyet değiştirmesi öncesi erkek kategorilerinde yarışan Hubbard, 2017 Dünya Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmış ve Yeni Zelanda'yı 2018 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda da temsil etmiş ancak yarışma sırasında kolunu kırmıştı.

Covid salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2016'da Rio'da yapılan Olimpiyat Oyunları öncesi kurallarda yaptığı değişiklikle, kendilerini kadın olarak tanımlayan sporcuların kadın kategorilerinde yarışmasına izin vermişti.

Ancak Rio'da hiçbir açık trans sporcu yarışmamıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kural değişikliğini eleştiren çevreler ve bazı eski sporcular, trans sporcuların haksız bir avantajdan faydalandığını savunarak kararı eleştirmişlerdi.