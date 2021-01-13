LeBron 26 sayı attı, Los Angeles Lakers kazandı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:49

Los Angeles Lakers deplasmanda Houston Rockets’ı 117 – 100 mağlup ederken Lakers’da altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

NBA’de bu sabaha karşı oynanan maçlarda Los Angeles Lakers bu sezonki dokuzuncu galibiyetini aldı ve Batı Konferansındaki liderliğini sürdürdü. Lakers’da LeBron James 26 sayı ile maçın en skorer ismi olurken 8 ribaunt ve 5 asist kaydetti. Lakers’ın bir diğer yıldızı Anthony Davis ise 19 sayı 10 ribaunt ile double double yaptı. İki isme ek olarak Kyle Kuzma 11, Montrezl Harrell 14, Dennis Schroder 14 ve Kentavious Caldwell Pope 14 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

ARTIK YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK

Houston’da James Harden 16 sayı ile oynarken maç sonunda takımdan ayrılmak istediğini yineledi. Harden maç sonu yapılan basın toplantısında, ‘’ Yeterince iyi değiliz. Bu şehri seviyorum ama artık yapabileceğim bir şey kalmadı. Demek istediğim buradaki durum çok farklı bir noktaya gidiyor ve bunu düzeltebileceğimi sanmıyorum. ‘’ ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu sezon başında takımdan ayrılmak istediğini ve Brooklyn Nets’e takaslanmak istediğini söylemişti.

CEDİ YILDIZLAŞTI CLEVLAND FARKLI KAYBETTİ

Clevland Cavaliers sahasında Utah Jazz’a 30 sayı farklı mağlup olurken Cedi Osman 17 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. 38 dakika sahada kalan milli basketbolcu 17 sayının yanında 6 asist ve 4 ribaunt kaydetti. Utah’da ise Donovan Mittchell 27, Bojan Bogdanovic 20 sayı üretti. Utah aldığı galibiyetle Batı Konferansı’nda ikinci sıraya yükseldi.

NBA’de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Philadelphia Sixers: 137 – Miami Heat: 134

Brooklyn Nets: 122 – Denver Nuggets: 116

Oklahoma City: 102 – San Antonio: 112