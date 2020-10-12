LeBron kral, Lakers şampiyon!

12 Ekim 2020 Pazartesi, 08:16

Pandemi nedeniyle ara verildikten sonra Temmuz ayı sonunda Orlando'da kapalı alan içinde devam eden 2019-2020 sezonu sona erdi.

2020 NBA şampiyonu LeBron James'in sürüklediği Los Angeles Lakers oldu. Lakers, NBA final serisi 6. maçında Miami Heat'i 106-93 mağlup ederek seride durumu 4-2 yaptı ve kulüp tarihinin 17. şampiyonluğunu kazandı.

LeBron James maça damgasını vuran isimlerden biri oldu. Kral lakaplı oyuncu maçı 28 sayı, 14 ribaund ve 10 asist istatistikleriyle tamamladı. Anthony Davis ise 19 sayı ve 15 ribaund yaptı.

Miami Heat'te Bam Adebayo'nun 25 sayı, 10 ribaund ve 5 asisti yeterli olmazken, Jimmy Butler ise 12 sayı, 7 ribaund ve 8 asist ile oynadı.

Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğuyla beraber LeBron James'in bireysel başarısı da ön plana çıktı. LeBron James, üç farklı takımla şampiyon olarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı. LeBron James daha önce Miami Heat ile iki (2012 ve 2013) ve Cleveland Cavaliers ile bir (2016) kez şampiyon olmuştu. Toplamda ise 17 sezonda oynadığı 10 NBA finalinde 4. kez zafere ulaşmış oldu.

LEBRON MVP

2020 NBA finallerinin En Değerli Oyuncusu da (MVP) LeBron James seçildi. LeBron James kazandığı 4 şampiyonlukta da MVP seçilmeyi başardı.