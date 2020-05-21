"Ligden düşme kalksın" diyen 7 takım hangileri?

21 Mayıs 2020 Perşembe, 09:19

TFF Başkanı Nihat Özdemir bugün yaptığı açıklamada, “Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Peki o takımlar hangileriydi?.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Göztepe bu öneriye evet ya da hayır cevabını vermeyerek çekimser kaldı.Galatasaray ise red oyu kullandı.

İşte o takımların sıralamaları ve puan durumları:

12-Gençlerbirliği - 28

13-Kasımpaşa - 26

14-Konyaspor - 26

15-Yeni Malatya - 25

16-Rizespor - 25

17-Ankaragücü- 23

18-Kayserispor-22

Gençlerbirliği’nin puan tablosunda 11. sırada üzerinde yer alan Antalyaspor’un 30 puanı bulunuyor. Süper Lig’de 26 hafta geride kalırken; koronavirüs salgını sebebiyle 8 hafta henüz oynanmamadı.