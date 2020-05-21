"Ligden düşme kalksın" diyen 7 takım hangileri?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamada, “Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık" ifadeleri o 7 takımı gündeme getirdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir bugün yaptığı açıklamada, “Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık." ifadelerini kullanmıştı.
Peki o takımlar hangileriydi?.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Göztepe bu öneriye evet ya da hayır cevabını vermeyerek çekimser kaldı.Galatasaray ise red oyu kullandı.
İşte o takımların sıralamaları ve puan durumları:
12-Gençlerbirliği - 28
13-Kasımpaşa - 26
14-Konyaspor - 26
15-Yeni Malatya - 25
16-Rizespor - 25
17-Ankaragücü- 23
18-Kayserispor-22
Gençlerbirliği’nin puan tablosunda 11. sırada üzerinde yer alan Antalyaspor’un 30 puanı bulunuyor. Süper Lig’de 26 hafta geride kalırken; koronavirüs salgını sebebiyle 8 hafta henüz oynanmamadı.
Video Haberler
- 25 yıllık sürprizin arkasından koronavirüs çıktı
- CHP'li Eren Yıldırım'a silah çekildiği anların görüntüsü
- Polisten yaşlı çifte jest: Paranız yerine duanız yeter
- Koronavirüse karşı robotlar devrede
- Efsane kemancı Perlman'dan karantinada keman dinletisi
- Bekçilere direndi, polis ceza keserken ağladı
- Canlı yayında Perinçek'i kızdıran anlar
- Anketlerdeki son durumu açıkladı!
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı