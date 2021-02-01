Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'in Dijon'u 1-0 yendiği maçta bu sezon ligdeki 6. golünü attı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında Dijon'u 1-0 mağlup eden Lille, liderliğe yükseldi.
Haftaya averajla 2. sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Lille, Yusuf'un 29. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Yusuf, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Puanını 48'e yükselten Lille, Paris Saint-Germain'in mağlubiyetle kapattığı haftada liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 15 puanda kaldı.
En Çok Okunan Haberler
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- 4 yılda en çok değiştirilen isim ve soyadları açıklandı
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- 4 yılda en çok değiştirilen isim ve soyadları açıklandı