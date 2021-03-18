Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Kral!

18 Mart 2021 Perşembe, 10:17

Sakatlığı sebebiyle uzun bir süredir forma giyemeyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan Monaco maçı ile sahalara dönerken dün Paris Saint Germain’e kaybedilen maçta ise 46 dakika sahada kaldı. Maçı Lille, 3-0 kaybedip kupadan elenirken Yusuf Yazıcı 90 dakika sahada kaldı ve 78. dakikada bir penaltı kaçırdı. Fransa Kupası son 16 turunda oynanan maç öncesinde ise Lille’den Burak Yılmaz paylaşımı geldi. Geçtiğimiz haftalarda tecrübeli golcünün antrenmanlara başladığını “Kral geri döndü” başlığıyla duyuran Lille, bu sefer de “Kral” başlıklı bir gönderi paylaştı. Ligde liderliğini sürdüren Lille, ikinci sıradaki Paris Saint Germain’in üç puan önünde bulunurken hafta sonu sahasında Nimes’i ağırlayacak.