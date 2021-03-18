Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Kral!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Burak Yılmaz ile ilgili Fransız kulübü sosyal medyadan tecrübeli golcünün resmini “Kral” başlığıyla paylaştı.
Sakatlığı sebebiyle uzun bir süredir forma giyemeyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan Monaco maçı ile sahalara dönerken dün Paris Saint Germain’e kaybedilen maçta ise 46 dakika sahada kaldı. Maçı Lille, 3-0 kaybedip kupadan elenirken Yusuf Yazıcı 90 dakika sahada kaldı ve 78. dakikada bir penaltı kaçırdı. Fransa Kupası son 16 turunda oynanan maç öncesinde ise Lille’den Burak Yılmaz paylaşımı geldi. Geçtiğimiz haftalarda tecrübeli golcünün antrenmanlara başladığını “Kral geri döndü” başlığıyla duyuran Lille, bu sefer de “Kral” başlıklı bir gönderi paylaştı. Ligde liderliğini sürdüren Lille, ikinci sıradaki Paris Saint Germain’in üç puan önünde bulunurken hafta sonu sahasında Nimes’i ağırlayacak.
KRAL ??#PSGLOSC pic.twitter.com/kRyKBYSoAR— LOSC (@losclive) March 17, 2021
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'kar' uyarısı
- Vekillik düşürüldü; CHP'den peş peşe tepkiler geldi
- Bülent Uygun'dan tepki çeken Atatürk açıklaması
- AKP'liler Gergerlioğlu'nu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı
- HDP'nin kapatılması için dava açıldı
- Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
- Büyük yangın! 60'a yakın ev alev alev yandı
- Cumhur İttifakı üyeleri utanıp meclisi terk etti
- Gözaltına alınan yazarımız Aysever serbest
- AKP içinde Ayasofya kavgası