Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:06

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Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2004 yılında üzerine geçirdiği Barcelona A takım formasını 2020-2021 sezonunda artık giymek istemediğini resmi olarak kulüp yönetimine bildirdi. Şimdiki soru ise; yeni durak neresi olacak?

Messi'yi kimler kadrosuna katmak istiyor?

Dünyada hiçbir futbol takımı yoktur ki Arjantinli süperstarı kadrosuna katmak için bir fırsatı kaçırsın. Ancak şöyle bir gerçek de var ki; az sayıda kulüp böyle bir imkana sahip.

Gelin birlikte Messi'nin seçeneklerini inceleyelim.

Manchester'da oynama ihtimali

Messi, uzun yıllardır İngiliz futbolunun keskin bir takipçisi ve Premier Lig hakkında güçlü bir bilgiye sahip. Bunun nedeni en yakın iki arkadaşı Sergio Aguero ve Cesc Fabregas'ın İngiltere'de çok uzun süre geçirmiş olması.

Manchester City'ye katılacağı yönündeki bir fikrin kesinlikle büyük bir mantığı var. Öncelikle tabii ki Pep Guardiola için bu takıma katılması mantıklı. Bir diğer unsursa daha önce Barcelona'da yanında olan iki kulüp çalışanı Ferran Soriano ve Txiki Begiristain.

City'nin maaş beklentilerini karşılayabilen birkaç takımdan biri olması gerçeği de bu ihtimali güçlendiriyor. Messi de Guardiola'nın kendi oyununun mükemmelleşmesine olanak tanıyan bir takım çerçevesi geliştireceğini biliyor.

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Son birkaç yıldır Barcelona'da bunun esamesi okunmuyor.

İspanya'daki haberlere göre bu İngiliz şehrinin Arjantinli oyuncu için bir rekabete ev sahipliği yapması da olası. Çünkü şehrin diğer takımı Manchester United'ın da Messi'yi ikna için ciddi bir girişimde bulunduğu çıkan haberler arasında.

Manchester United ile ilgili haberler kulübün son yıllardaki transfer politikaları dikkate alındığında alay konusu olabilir ancak meseleye bir de şuradan bakmak lazım: NFL takımı Tampa Bay Buccaneers, Amerikan futbolu tarihinin en büyük oyuncularından biri olan usta oyun kurucu Tom Brady ile anlaşarak manşetleri süsledi.

Tampa'nın sahipleri mi? Glazer ailesi. Manchester United'ın da sahipleri. Büyük oynamak istedikleri zaman, gerçekten de çok büyük oynarlar.

Chelsea, Liverpool ve Arsenal de ayrıca Messi için ellerini ceplerine götürmek isteyebilirler. Messi'nin ailesinin İngiltere'deki hayata uyum sağlamak gibi bir dertleri de yok. Çünkü bu tür kültürel kaygıları hali hazırda çocuklarını Barcelona şehrinde bir İngiliz okuluna göndermeleriyle yok ettiler.

Peki, Avrupa'nın diğer ağır sikletleri ihtimal dahilinde mi?

Şampiyonlar Ligi finalinde üzülen Paris St-Germain, gelecek yıl daha iyisini başarmak için en iyi olanağın Messi'yi kapmak olduğunu düşünebilir. Tıpkı Manchester City gibi onların da mali kaynakları buna elverişli.

Bu fikir Messi'ye sıcak gelebilir. Çünkü 2017'de kulüpten ayrılmasıyla bugün kulübe dair duyduğu hoşnutsuzluklarından birine sebep olan Neymar ile yeniden aynı takımda olabilir. Geçen hafta Kupa 2'nin (Avrupa Ligi) kaybedeni Inter de Messi için ava çıkmış olabilir. Nerazzurri'nin Çinli sahipleri Suning Holdings, Juventus'un Serie A'daki dokuz yıllık hükümranlığına sona erdirmek için çaresiz durumda. Kulüp başkanı Steven Zhang'ın Messi'nin temsilcileriyle şimdiden umut dolu görüşmeler yaptığı bildirildi.

Bu umutlar dünkü bazı görüşmelerle ciddi şekilde artmış olabilir. Messi'nin Cristiano Ronaldo ile bir kez daha karşı karşıya gelme ihtimali de böylelikle kolayca gerçekleşebilir.

Öte yandan Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in de Messi ile ilgilendiğine dair haberler kısa sürede Messi cephesinde çürütüldü. Barça'ya olan öfeksi ne olursa olsun bu ihtimalin tamamen asılsız olduğu düşünülüyor.

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Memlekete dönüş mü yoksa Doğu'ya mı seyahat?

En romantik seçenek, Messi'nin memleketi Arjantin'e geri dönmesi ve Rosario şehrindeki Newell's Old Boys'a yeniden katılması.

Messi, emekli olmadan önce çocukluk kulübü Newell's için tekrar oynamayı isteyeceğini belirtti. Ancak mevcut durumlarda üç küçük çocuğunun güvenliğiyle ilgili endişelerinin onu bu hareketi yapmak için isteksiz bırakacağını da sözlerine ekledi.

Newell's'e katılmak aynı zamanda oyun standartlarında önemli bir düşüşü anlamına gelecek. Messi'nin hâlâ zirveye yakın performans gösterebileceğine olan inancı, elit bir lig dışında herhangi bir şeye geçmesini neredeyse kesinlikle engelleyecek.

Benzer şekilde, Messi'nin Asya'ya gitmesi fikrini de muhtemelen ekarte edebiliriz.

Barça'dan eski takım arkadaşı Xavi, Katar takımlarından Al Sadd'ın başında. Andres Iniesta ise Japonya'da Vissel Kobe için ter döküyor. İkisinden de o ülkelerdeki deneyimlerine dair güzel haberler gelse de Nou Camp'taki hâllerinden farklılar.

Messi hâlâ en üst seviyede performans gösterebileceğine inanıyor. Ve en önemlisi de Barca ile yıllardır elde edemediği Şampiyonlar Ligi tacını özlüyor.

Barca'da kalabilir mi?

Barcelona'dan ayrılma kararlılığı tamamen gerçek görünse de, Messi'nin eninde sonunda şu anki kulübünde kalacağı seçeneğini tamamen göz ardı edemeyiz.

Messi'nin dünkü basın açıklaması, şikayetlerinin en büyük kaynağı olan kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu ortadan kaldırmaya yönelik sert bir son girişim olarak okunabilir.

Bu başarısız olsa bile, Bartomeu'nun yasal savaşları sevmesi (ki bunun da sayısız örneği var) onun elini güçlendirebilir. Bu sayede Başkan Baromeu, Messi'nin ancak 700 milyon avroluk serbest kalma maddesiyle kulüpten gitmesi yönünde ısrarcı olabilir.

Böyle bir durumda da herhangi bir futbol taraftarı için olası en kötü senaryo yaşanabilir: Messi 2020-2021 sezonunda hiçbir takımda oynayamaz.