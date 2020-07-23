Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı, pandemi unutuldu

23 Temmuz 2020 Perşembe, 09:34

Premier Lig’de bu sezon şampiyon olan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

İngiltere Premier Lig’de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Chelsea’yi 5-3 mağlup ettiği maçın ardından kupasını aldı. Anfield’ta oynanan maçtan sonra kaptan Jordan Henderson kupayı kaldırırken, puanını 96’ya çıkartan Liverpool, Newcastle United deplasmanında galibiyet alınması halinde sezonu 99 puanla tamamlamış olacak.

İngiliz taraftarlar kentte de şenlikler düzenledi, pandemi endişesi ise unutuldu.