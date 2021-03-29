Liverpool stoperini buldu; Ozan Kabak gidecek mi?

29 Mart 2021 Pazartesi, 14:06

Athletic’de yer alan haberde, Liverpool’un gelecek sezon için kadro planlamasına başladığı belirtildi. Virgil Van Dijk ve Joe Gomez’in uzun süreli sakatlıkları sonrasında devre arasında Ozan Kabak’ı kiralayan ve Preston’dan Ben Davies’i kadrosuna katan Liverpool, gelecek sezon için Ibrahima Konate’yi takıma kazandırmak istiyor. Liverpool’un 21 yaşındaki stoperin serbest kalma bedeli olan 40 milyon avroyu ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ozan Kabak’ın 18 milyon avroluk opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı kararının ise sezon sonunda verileceği kaydedildi. Kullanılırsa böylelikle Lİverpool'un tandeminde oyuncu sayısı yeterli sayıya ulaşmış olacak.

LEIPZIG YERİNİ ŞİMDİDEN DOLDURDU

Kadrodaki bir diğer önemli stoper Dayot Upamecano’nun sezon sonunda Bayern Munih’e transfer olacağını açıklayan RB Leipzig, Strasbourg forması giyen genç stoper Mohamed Simakan’ı kadrosuna katmıştı. Konate’nin de olası ayrılığına karşı Alman ekibi Dinamo Zagreb’den Jasko Gvardiol’u transfer etti. Her iki isim de sezonun tamamlanmasından sonra Leipzig’e katılacak.