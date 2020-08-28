Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı

Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.

DHA
28 Ağustos 2020 Cuma, 14:55
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Fransız forvet sağlık kontrolünden geçti ve 2+1 yıllık sözleşme yapıldı. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.


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