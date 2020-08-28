Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı

28 Ağustos 2020 Cuma, 14:55

Fransız forvet sağlık kontrolünden geçti ve 2+1 yıllık sözleşme yapıldı. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.