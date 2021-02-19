Lugano en çok zorlandığı oyuncuyu açıkladı!

19 Şubat 2021 Cuma, 17:15

Fenerbahçe'de geçirdiğim 5 yıl, sportif ve hayat kalitesi olarak en iyi yıllarımdı. Oradaki anılarım, duygularım, Türk futbolunun bana yaşattıkları inanılmazdı. Bir futbolcunun en iyi dönemi olan 25-30 yaş arasında oradaydım ve harika bir 5 yıldı. Kupalar kazandık, Avrupa'da kulübün en başarılı dönemini yaşadık. Bir defans oyuncusu olarak 30'dan fazla gol attım ve neredeyse tüm derbileri kazandık. Fenerbahçe - Galatasaray derbileri FIFA tarafından dünyanın en ateşli 2. derbisi seçildi. İnanılmaz bir şey yaşıyorsunuz. Fenerbahçe'nin çok ateşli bir kültürü var ve idealleri ile birlikte bana çok uygundu.

"BENİ SAYGIYLA KARŞILIYORLAR"

Bu kadar yoğun şekilde futbolu yaşayan bir ülkenin uluslararası seviyede nasıl daha güçlü bir duruşu olmadığını merak etmiştim. Arjantin'den, Brezilya'dan, Uruguay'dan daha ateşli taraftarlar, inanılmaz. Çok farklı bir kültür. Ne zaman geri dönsem, beni saygıyla karşılıyorlar. Türkiye'de büyük bir takımda popüler bir oyuncu olmak saldırıyı da yanında getiriyor, Lemos'un da çok yoğun bir futbol ortamına hazır olması lazım. Her açıdan kendisinden büyük bir talep olacak. Taraftar savaşçı oyuncuları seviyor, ciddi baskı var.Başının yarılmasına hazır değilsen, acıya hazır değilsen olmaz. Muslera transfer olduğunda da aynısını önerdim, kültüre alış ve çıldırmadan keyfine bak. Yani kendi düşünce tarzınla durmak istiyorsan, onlarla bir bağ kuramazsın, onlar da seninle kuramaz. Ben bu deneyimi yaşadığım için gururluyum. Başkanımız derbileri kazanmamız için çok ciddi baskı kurardı, gerçek bir baskı. Söyleyemeyeceğim bazı şeyler var ancak Güney Afrika'daki Dünya Kupası sonrasında 2. yılımda, Avrupa'ya gitmek ve başka bir kulüpte mücadele vermek istedim. Bir dönemi tamamladığımı hissetmiştim, bunu da söyledim. İnsanlar 15 gün, 1 ay evimin kapısında beni ayrılmamaya ikna etmek için tezahüratlar yaptı. Çocuklarımı okula götürürken benim yanımda geldiler.

"TEHDİTLERDEN DOLAYI KÖPRÜYÜ GEÇEMEDİM"

Galatasaray ile oynadığımız bir derbide sahada ciddi bir tartışma yaşadım ki oradaki en büyük hatalarımdandır, evime her gün tehdit mektupları gelmeye başladı. Eğer köprüyü geçersem hikayemin biteceğini söylüyorlardı. Birkaç ay boyunca köprüden geçmedim. (Gülüyor) Fenerbahçe uzun süredir Avrupa gelirlerinden mahrum ve ekonomik olarak darbe aldı. Mesut Özil transferi o yüzden çok önemli. 30 milyon taraftar için önemli. Orada herkes beni tanır, bu transferler de takımı Avrupa'da tutan transferlerdir.

"MESUT ÖZİL'İN TÜRK KANI VAR"

Özil'in Türk kanı var ve Fenerbahçe taraftarı. Onun için adaptasyon kolay olacaktır. Premier Lig, La Liga, Bundesliga'dan gelen başka Avrupalı oyuncular için bu çılgınlığa adapte olmak kolay olmaz.

"EN ZORLANDIĞIM OYUNCU"

En çok zorlandığım oyuncu Robinho'ydu. Milli Takım'da Alexis'e karşı zorlanmıştım. Avrupa'da da Arda Turan ve Giroud diyebilirim.

EN İYİ 11

Birlikte oynadığı en iyi 11: Rogerio Ceni; Cicinho, Thiago Silva, Godin, Junior; Verrati, Josue, Thiago Motta; Suarez, Zlatan, Alex.