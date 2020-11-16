16 Kasım 2020 Pazartesi, 23:37

Atletico Madrid’in Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Barcelona’dan Atletico Madrid’e bu sezon başında transfer olan Suarez, 22 Kasım Pazar günü oynanacak olan Atletico Madrid - Barcelona maçında eski takımına karşı forma giyemeyecek.



