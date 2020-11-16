Luis Suarez’in koronavirüs testi pozitif

Atletico Madrid’in Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez’in korona virüs testi pozitif çıktı.

İHA
16 Kasım 2020 Pazartesi, 23:37
Luis Suarez’in koronavirüs testi pozitif
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Atletico Madrid’in Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Barcelona’dan Atletico Madrid’e bu sezon başında transfer olan Suarez, 22 Kasım Pazar günü oynanacak olan Atletico Madrid - Barcelona maçında eski takımına karşı forma giyemeyecek.


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