Luis Suarez’in koronavirüs testi pozitif
Atletico Madrid’in Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez’in korona virüs testi pozitif çıktı.
Atletico Madrid’in Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Barcelona’dan Atletico Madrid’e bu sezon başında transfer olan Suarez, 22 Kasım Pazar günü oynanacak olan Atletico Madrid - Barcelona maçında eski takımına karşı forma giyemeyecek.
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