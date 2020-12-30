Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi
Serik-Kırşehir maçı sonrası büyük olaylar yaşandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor arasında oynanan karşılaşma sonrası arbede yaşandı. İki takım futbolcuları ve bazı yöneticilerin de karıştığı arbedeyi polis güçlükle önledi.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor karşılaştı. Serik temsilcisinin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası arbede yaşandı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından soyunma odasına giden Kırşehir Belediyesporlu kaleci Ahmet Sabri Fener, geri dönerek Serik Belediyespor takım kaptanı Sinan Kalaycı ve Abdulsamet Burak'ın üzerine yürüdü. Bunu gören Kırşehir Belediyesporlu diğer futbolcu ve teknik heyet de olaya dahil oldu. Serik Belediyesporlu oyuncuların da karışmasıyla bir anda büyüyen gerginlik nedeniyle futbolcular birbirine girdi. Bu sırada şeref tribününde oturan Kırşehir Belediyespor Kulübü'nün bazı yöneticileri de hakem ve Serik Belediyespor yönetimine tepki göstererek, küfür etti.
Araya giren polis önce Serik Belediyesporlu takım, teknik heyet ve yöneticileri stattan çıkarıp, uzaklaştırdı. Daha sonra Kırşehir Belediyespor takım ve yöneticilerini güvenlik kordonu altında ilçe çıkışına kadar götürüldü.
Öte yandan Kırşehir Belediyesporlu futbolcular tarafından soyunma odasındaki tuvalet kapıları, lavabolar, ayna ve muslukların kırılarak zarar verildiği belirlendi.
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