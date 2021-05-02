Madrid fişi 4 dakikada çekti| Maç sonucu: Real Madrid 2-0 Osasuna
La Liga'da zirve yarışında Atletico Madrid'i takip eden Real Madrid Osasuna karşısında hata yapmadı.
Real Madrid, geçen hafta Real Betis ile golsüz berabere kalırken; liderlik fırsatını tepmişti. Zinedine Zidane'ın öğrencileri, 34. hafta maçında Osasuna'yı 2-0 yendi; şampiyonluk hayallerini diri tuttu.
Atletico Madrid'in Elche'yi 1-0 yendiği haftada kayba tahamülü olmayan Real Madrid, ilk yarıda rakip ağları havalandıramadı. 76. dakikada ise sahneye Militao çıktı. Isco'nun asistini gole çeviren Brezilyalı, takımını 1-0 öne geçirdi.
Dört dakika sonra ise sahneye Casemiro çıktı. Karim Benzema'nın asistini gole çeviren, Casemiro skoru belirledi ve Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrıldı. Real Madrid, bu galibiyetin ardından puanını 74 yaptı ve lider Atletico Madrid'i 2 puan geriden takibi sürdürdü.
Osusana ise 40 puanda ve 11. sırada kaldı.
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