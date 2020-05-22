Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 çalışan koronavirüs
Süper Lig ekibi Malatyaspor da çağın vebasından kurtulamadı.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcuları ve kulüp çalışanları ikinci kez yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinden geçti. Yapılan test sonuçlarına göre 1 futbolcu ile 1 personelde pozitif bulgulara rastlandı.
Süper Lig ekipleri, antrenmanlarını yaparken, bir yandan da koronavirüs testleri devam ediyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor yönetimi; koronavirüs tedbirleri kapsamında futbolcular ve kulüp çalışanlarını ikinci kez testten geçirdi. Yapılan test neticesinde 1 futbolcu ile 1 personelde koronavirüs tespit edildi. Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" denildi.
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